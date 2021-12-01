Бесплатных пластиковых пакетов в Украине больше не будет: сколько заплатим

Украинским покупателям уже с 10 декабря перестанут выдавать бесплатные полиэтиленовые пакеты – вступит в силу законодательный запрет. До этой даты будут установлены минимальные цены. Предполагается, что самый маленький пакет без ручек будет стоить не дешевле 2 грн.

Исключение составят биоразлагаемые пакеты – их по-прежнему можно будет раздавать бесплатно. Об этом сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Запрет распространяется на магазины, аптеки, кафе и рестораны, а также сферу услуг. То есть, например, из овощных отделов супермаркетов бесплатные пакетики исчезнут.

В то же время пока что разрешается упаковка в сверхтонкие пакеты (до 225х345х450 мм) свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. В 2023 году запретят и их – до этого времени продавцам нужно придумать альтернативные варианты.

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Такие изменения предусмотрены законом об ограничении обращения пластиковых пакетов, который в Верховной Раде одобрили еще в июне-2021. Кабинет министров уже разработал (но пока не принял) постановление о минимальных ценах на пакеты:

2 грн/шт. – за пакеты без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт. – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт. – с ручками и боковыми складками.

Правительство определило, что именно по таким ценам сейчас и продаются пластиковые пакеты. Разумеется, речь идет о тех местах, где они платные.

"На самом деле нет бесплатных пакетов. Цена за пакеты, которые якобы можно взять бесплатно, закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем", – считают в Минэкологии.

В ведомстве уверены, что новый запрет уменьшит потребление пластика. Там считают, что украинцы привыкнут использовать пакеты только тогда, когда это действительно необходимо.

В качестве примера приводят в Турцию и Ирландию. В этих странах за первый год действия запрета на пластиковые пакеты их использование упало на 75% и 90% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.