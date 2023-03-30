Правила выплат на открытие собственного бизнеса изменились: деньги получат ветераны и еще ряд категорий

Кабинет министров Украины позволил предоставлять гранты бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий. Речь идет о выплатах на создание и/или развитие малого бизнеса. Теперь, к примеру, их смогут получить предприниматели из Харьковской области. Кроме того, увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – 500 млн.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Решение было принято на заседании правительства 30 марта, инициативу предложило Минреинтеграции, а разработало – Минэкономики. В результате предприниматели указанных категорий получили доступ к таким государственным программам:

предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса;

предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства;

предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

Следует понимать, что территории "возможных боевых действий" не эквивалентны территориям "активных боевых действий". "К примеру, к таким территориям (возможных боевых действий. – Ред.) относится значительная часть Харьковской области, но в то же время там не прекращается экономическая и бизнес-активность", – объяснили в министерстве.

Для районов, в которых ведутся активные боевые действия, по-прежнему установлены ограничения. Также гранты не может получать бизнес, который ведет деятельность на временно оккупированных территориях.

Также Кабмин уточнил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. Теперь в зависимости от количества наемных работников ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тыс. до 1 млн грн. Предполагается, что это поможет создавать рабочие места как для самих ветеранов, так и для внутренних переселенцев.

"Программа єРобота будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса. В частности, предоставление гранта в 500 тыс. грн члену семьи участника боевых действий и 1 млн грн самому ветерану, если он раньше был ФЛП", – добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, ветеранам предоставят доступ к переквалификации и обучению. "Это программа специальных ваучеров по освоению новой профессии. Обучение ИТ-специальностям. Льготы для получения другого образования", – перечислил Шмыгаль. Предполагается, что такие шаги помогут ветеранам более быстро и комфортно адаптироваться к мирной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже были анонсированы выплаты женам ветеранов на развитие бизнеса составят до 500 тыс. грн. Обычный лимит в этой госпрограмме вдвое ниже – 250 тыс. грн.

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