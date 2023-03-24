Женам украинских ветеранов раздадут по 500 тыс. грн: что известно о выплатах

В Украине в скором времени стартуют выплаты женам ветеранов. Им обещают предоставлять по 500 тыс. грн на открытие собственного бизнеса. Точная дата начала выплат пока не называется.

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Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. По ее словам, речь идет о расширении уже существующей госпрограммы на супруг ветеранов.

Программа называется "Собственное дело". Сейчас по ней выплачивают 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса. Однако после расширения для жен украинских ветеранов выплата увеличится вдвое – до 500 тыс. грн.

"Женщины, имеющие предпринимательский талан, могут взять микрогрант до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса по программе "Собственное дело"... В ближайшее время мы планируем расширить эту программу и дадим возможность женам ветеранов взять грант на вдвое большую сумму для развития семейного бизнеса", – рассказала Бережная.

Условия программы

Судя по всему, для супруг ветеранов условия программы "Собственное дело" останутся неизменными. Новой будет только сумма.

Грант по программе выдается на закупку оборудования, оплаты сырья, материалов и/или аренды помещения. Выплата осуществляется не наличными, а на отдельный банковский счет.

Для получения гранта вместе с заявкой нужно прислать свой бизнес-план. Если он отвечает критериям программы, то просителя пригласят на онлайн-собеседование: там придется обосновать действенность плана.

"Средства выдаются на основе рейтинга: первоначально финансирование получают заявители с самым высоким баллом. Размер микрогранта определяется в соответствии с его запросом, но не менее 50 тыс. грн и с учетом количества рабочих мест: 150 тыс. грн, если предприниматель создает одно рабочее место и 250 тыс. грн за два", – отмечают в Кабмине.

При выполнении определенного перечня условий деньги возвращать не придется. Основные из них – это создание и сохранение рабочих мест, а также возврат определенной суммы гранта в бюджет через налоги, сборы и единый соцвзнос (ЕСВ).

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