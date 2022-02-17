Подарить внукам не выйдет: выяснилось, какие смартфоны хотят раздать пенсионерам в Украине
Смартфоны, которые по программе президента Украины Владимира Зеленского, планируют раздать вакцинированным пенсионерам, будут привязаны к конкретным абонентам. То есть, подарить его кому-то, например, внуку, не выйдет.
Об этом в интервью порталу dev.ua рассказал заместитель главы Министерства цифровой трансформации Алексей Выскуб. Также он рассказал о технических требованиях для аппаратов, среди которых – наличие NFC.
В частности, правительство ведет переговоры с разными производителями – среди них и Samsung.
Выскуб подчеркнул, что им удалось договориться с мобильными операторами, чтобы телефоны привязывали к конкретному номеру, чтобы его нельзя было передать кому-то другому
"SIM-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым и будет привязан к паспорту для минимизации мошенничества", – пояснил он.
Кроме того, есть вариант установки специального приложения, которое будет контролировать, кто пользуется аппаратом.
Предполагается, что стоимость такого смартфона будет составлять от 4 до 5 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, смартфоны планируют раздать пенсионерам старше 60 лет, которые вакцинировались. В то же время глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация пенсионеров" Владимир Дзьобак рассказал о преимуществах и недостатках такой программы.