Пенсионерам бесплатно раздадут смартфоны: что стоит за обещанием Зеленского и сколько потратят из госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский удивил общество новым обещанием: раздать всем вакцинированным гражданам старше 60 лет смартфоны и льготный интернет, чтобы они, в частности, могли пользоваться приложением Дія.

Даже по самым скромным подсчетам, госбюджету (а значит и всем украинцам) воплощение такой инициативы обойдется в 6 млрд грн. Если бы эти деньги решили просто раздать самым малообеспеченным пенсионерам (тем, кто получает прожиточный минимум), то каждый из них смог бы получить на руки по 3 тыс. грн.

Ответы на самые главные вопросы о новой программе Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.

Главный вопрос, который возник после озвученной инициативы – сколько же денег придется отдать на покупку смартфонов для каждого вакцинированного украинца старше 60 лет. Суммы звучат разные.

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К примеру, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предположил, что речь идет о 28 млрд грн. Однако в своих расчетах парламентарий взял всех пенсионеров (10,8 млн человек), а не только тех, кто вакцинирован. По данным НСЗУ, сейчас среди возрастной группы 60+ от коронавируса привились более 3,5 млн граждан.

Даже самый дешевый смартфон, который можно купить в Украине, обойдется в 1 800 грн. Таким образом, на выполнение обещания Зеленского понадобится минимум 6,4 млрд грн. И это без учета расходов на мобильную связь и интернет, которые тоже являются частью новой президентской программы.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева озвучил похожие цифры. По просьбе OBOZREVATEL он подсчитал, что программой могут воспользоваться около 2,5 млн пенсионеров, что обойдется госбюджету примерно в 6 млрд грн.

"У нас почти 11 миллионов пенсионеров. Как определить, кто из них нуждается в смартфоне? Следующий вопрос: только вакцинированным пенсионерам дают смартфон. Мы не только должны изъять тех, у кого есть смартфон, но и изъять тех, кто без вакцинации. Реально, думаю, что речь может идти о 2,5-3 млн пенсионеров. Берем даже 3 млн, самый простой гаджет – около 2,5-3 тыс. грн. Это порядка 6 млрд грн", – говорит он.

В Украине львиная доля резидентов списка Forbes – люди в возрасте около 60 лет или те, которые достигнут этой цифры еще до завершения каденции Зеленского. Украинцы пенсионного возраста есть и среди народных депутатов, в руководстве крупных компаний и в другом бизнесе. Возникает вопрос: должны ли все украинцы своими налогами оплачивать смартфоны, которые, очевидно, у таких пенсионеров уже и так есть?

Любая социальная помощь должна быть адресной, иначе невозможно придерживаться принципа справедливости. Кроме того, в Украине до сих пор не проводят идентификацию абонентов мобильной связи (большинство граждан пользуется предоплаченными услугами). Поэтому невозможно выяснить, у кого из пенсионеров уже есть мобильные телефоны.

Рева предположил, что настоящая цель такой программы может быть совершенно другой. Например, таким образом власть может готовиться к обещанным электронным выборам.

"У меня закрадывается подозрение, что речь идет не только о том, чтобы привлечь пенсионеров к Дії. Речь идет о выборах. Сам факт подарка – уже интересно. Идея с электронным голосованием не забыта. Мы же помним эти обещания. А так они закроют вопрос "а что же будет с украинцами, у которых нет смартфонов", – говорит экс-министр.

Напомним, президент еще в прошлом году анонсировал онлайн-выборы в Украине, которые должны будут проходить параллельно со стандартной процедурой голосования. "Это круто. Это не отменяет голосования... Вопрос прорабатывается. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно", – говорил Зеленский еще 26 ноября.

В Украине 2 млн пенсионеров получают минимальную выплату – 1 934 грн. В текущем году для них повысят пенсию всего на 159 грн, до 2 093 грн. Еще примерно столько же граждан старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу, получают 2 600 грн (40% от минимальной зарплаты), в 2022-м им добавят всего 80 грн.

Если бы вместо смартфонов Кабмин, к примеру, разработал изменения в бюджет и распределил бы эти деньги среди тех, кто получает минимальную пенсию, то таким гражданам могли бы раздать по 3 тыс. грн. А если учитывать и тех, кто выполнил требования по стажу и получает 40% минималки, тогда можно было бы раздать по 1,5 тыс. грн.

Что важнее пенсионеру, который живет на 2 тыс. грн в месяц – новый смартфон или 3 тыс. грн? Это, конечно, вопрос риторический. Также стоит обратить внимание, что просто раздать пенсионерам по смартфону – мало. Ведь государству еще следовало бы позаботиться о том, как обучить таких граждан пользоваться гаджетами и как обеспечить им доступ к интернету.

Без ответов остается ряд вопросов:

кто будет поставлять смартфоны и насколько прозрачно пройдут закупки;

кто из мобильных операторов и на каких условиях будет поставлять пенсионерам интернет;

будет ли проходить верификация, смогут ли пенсионеры продать свой телефон сразу после того, как получат его;

кто займется обучением пенсионеров.

В целом идея раздать бесплатно смартфоны людям, которые в них нуждаются – хорошая. Однако остается множество непонятных нюансов относительно того, как будет реализована эта инициатива президента. Также остается вопрос – не лучше ли просто повысить пенсии украинцам и научиться собирать налоги с бизнеса в стране, где самые низкие в Европе пенсии и зарплаты?