Вакцинированным пенсионерам раздадут смартфоны: названа опасность инициативы

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Государственная инициатива по предоставлению вакцинированным украинцам старше 60 лет смартфонов имеет свои "плюсы" и "минусы". К первым можно отнести приобщение этой категории украинцев к цифровым технологиям, ко вторым – отсутствие выбора: смартфон или деньги.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация пенсионеров" Владимир Дзьобак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Среди "плюсов" инициативы он назвал следующие:

Вакцинированные пенсионеры получат смартфон, который большинство пожилых людей не может себе позволить из-за крайне малой пенсии,

Они получат возможность овладеть техникой, что, по мнению эксперта, не будет сложным,

Они получат доступ к сети и сервисам в приложении "Дія".

Видео дня

Среди "минусов" и опасностей Дзьобак назвал такие:

Вероятность коррупционных схем при закупках смартфонов в таких больших объемах,

Отсутствие возможности выбирать между тем, брать смартфон или его денежный эквивалент.

Вероятность того, что пенсионер, который получит от государства смартфон, продаст его из-за потребности в деньгах,

Опасность использования этой помощи государства на очередных выборах,

Опасность обмана пенсионеров киберпреступниками.

Исходя из этого Дзьобак предложил предоставить пенсионерам право выбора – смартфон или деньги, – усилить уровень кибезопасности финансовых операций, совершаемых с помощью смартфона, а также "найти армию специалистов", которые смогли бы научить "армию пенсионеров" цифровой грамоте.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о расширении программы еПоддержка – все украинцы старше 60 лет, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить смартфон и льготный доступ к интернету. Также мы подсчитали, сколько будет стоить эта инициатива для Госбюджета.