Почти половина украинцев не живут как раньше из-за отключений света: детали

Вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры отключения света в Украине значительно повлияли на жизнь почти половины украинцев. Так, 24% граждан, опрошенных Центром Разумкова, сообщили, что отключения света повлияли на их жизнь значительно, а 19% – что чрезвычайно сильно.

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Об этом сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили:

большинство – 35% – украинцев ощутили среднее влияние отключений света на свою жизнь;

8% – слабое;

4% – вообще никакого.

"В настоящее время в трети домохозяйств отключения продолжаются от 5 до 9 часов в день. В то же время полного обесточивания больше не ожидается", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что бизнес начал активно приспосабливаться к новым условиям. В частности, "все больше предприятий стали снабжать себя электроэнергией самостоятельно за счет малой генерации".

Графики отключений меняют

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что с 8 февраля изменят графики отключений света. Согласно изменениям, в течение двух недель в каждой области в 1 день ограничений не будет вообще, но в другие дни возможны изменения в привычных графиках.

"Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование позволит определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы... и учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", – пояснили энергетики.

Исследование будет проводиться в течение 2 недель. В это время поочередно в каждой области на 1 день будут полностью сняты ограничения потребления.

В областях, где в конкретный день замеры проводиться не будут, лимиты потребления могут быть несколько снижены – в связи с дефицитом в электросети. Т. е. отключения света в них могут длиться дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне войны украинцы значительно уменьшили свои финансовые запросы. Так, если в ноябре 2021 года "нормальная" жизнь оценивалась в 630 долларов на человека, то в декабре-2022 – в 340 долларов. То есть запросы снизились практически в 2 раза.