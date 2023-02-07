В Украине меняют графики отключений света: когда не будут выключать целые сутки

"Укрэнерго" с 8 февраля меняет графики отключений света в Украине. Согласно изменениям, в течение двух недель в каждой области в 1 день ограничений не будет вообще – но в другие дни возможны изменения в привычных графиках.

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Об этом рассказали в самой компании. Там объяснили: это необходимо для проведения измерения фактического потребления электроэнергии в каждой области.

"Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы ... и позволит учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", – пояснили энергетики.

Как будут отключать свет по новым графикам

Исследование будет проводиться в течении 2 недель. В это время поочередно в каждой области на 1 день будут полностью сняты ограничения потребления.

При этом в областях, где в конкретный день замеры проводиться не будут, лимиты потребления могут быть несколько снижены – в связи с дефицитом в электосети. Т.е., отключения света в них могут длиться дольше.

"Более конкретную информацию вы можете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений", – отметили в "Укрэнерго".

В какие дни в каждой области не будут отключать свет

При отсутствии массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений будет применяться для:

8 февраля – Запорожской, Донецкой, Николаевской области;

9 февраля – Харьковской, Херсонской, Хмельницкой области;

10 февраля – Волынской, Киевской области;

13 февраля – Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Закарпатской области;

14 февраля – Полтавской, Черкасской, Ривненской, Луганской области;

15 февраля – Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской областей;

16 февраля – Днепропетровской области;

17 февраля – Киева, Черновицкой области;

20 февраля – Львовской, Одесской области.

"В случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должно быть перенесено к стабилизации ситуации", – пояснили в "Укрэнерго".

Что будет дальше

Как объяснили энергетики, результаты исследования позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области. А также "обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам".

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются на основании количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них, влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

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