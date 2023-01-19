Украинцы уменьшили финансовые запросы почти в 2 раза, но многим денег все равно не хватает: детали

На фоне войны украинцы значительно уменьшили свои финансовые запросы. Так, если в ноябре 2021 года "нормальная" жизнь оценивалась в 630 долларов на человека, то в декабре-2022 – в 340 долларов.Т.е., запросы снизились практически в 2 раза.

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Об этом свидетельствуют результаты соцмониторинга, проведенного в декабре 2022 года опроса Институтом социологии НАН Украины. тем, по ним, доходы большой части украинцев одинаково намного меньше суммы, необходимой им для удовлетворения всех потребностей.

Тем не менее, примечательно, количество таких граждан за время войны снизилось. Если в ноябре-2021 о том, что их доходы значительно ниже уровня, нужного для обеспечения "нормальной" жизни сообщили 52,4% украинцев, то в декабре-2022 таких оказалось лишь 40,6%.

Также снизилось количество тех, чьи доходы несколько ниже необходимого для них уровня. В частности:

в ноябре-2021 таких было 27,9%;

в декабре-2022 – 24,9%.

А вот тех, кому денег хватает, стало больше. Так:

украинцев, чей доход приблизительно отвечает их запросам, в декабре-2022 было 24,3% – против 15,3% в ноябре 2021-го;

чей доход несколько выше необходимого им стало 7,1% – против 3,2% практически годом ранее;

чей доход ощутимо выше – 3,2% против 1,2%.

В то же время, отмечают аналитики, большинство украинцев готовы терпеть нынешние и будущие проблемы "столько, сколько будет нужно, до победы Украины в войне". Таких 69%.

А вот не готовы терпеть уже сейчас намного меньше. Их всего 4,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом из-за развязанной Россией полномасштабной войны в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения. По предварительным оценкам Минэкономики, сокращение экономики составило 30,4% [±2%]. Впрочем, ранее прогнозировалось, что оно будет более жестким – 40-50% и более.