Почти 100 'слуг народа' в 2020-м купили авто, квартиру или землю – Комитет избирателей

Комитет избирателей проанализировал декларации украинских нардепов за 2020 год. Так, 97 депутатов фракции "Слуга Народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

Об этом говорится на странице Комитета в Facebook. В целом депутаты "Слуги народа" приобрели в 2020-м 74 автомобиля. Чаще всего покупали авто Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость их составила 63 млн. грн.

Так, среди нардепов, которые приобрели автомобили: Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн. грн), Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн), Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн), Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн), Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн), Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс.), Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс.), Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс.), Игорь Мурдий (Toyota Camry, 550 тыс.), Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс.) и Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн).

Также новые автомобили задекларировали жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн. грн), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрей Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименко (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1,5 млн.). Жена главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

Кроме того, народные депутаты "Слуги Народа" приобрели в 2020 году 20 квартир на общую сумму 16 млн. грн, 5 жилых домов и 67 земельных участков. Задекларировали покупку квартиры Михаил Крячко (Киев, 1,4 млн грн), Алексей Устенко (собственность жены, Киев, 5 млн грн), Павел Халимон (Прилуки, 395 тыс грн), Владимир Гевко (Тернополь, 1,6 млн грн), Владимир Ватрас (Хмельницкий, 331 тыс. грн, Хмельницкий, 333 тыс. грн). Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в РФ.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в 2020 году получил 3,4 тыс. грн социальной помощи от государства и около 419 тыс. грн зарплаты. В то же время его супруга за год разбогатела на 6,2 млн грн.

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