Майже 100 'слуг народу' в 2020-му купили авто, квартиру або землю – Комітет виборців

Комітет виборців проаналізував декларації українських нардепів за 2020 рік. Так, 97 депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали в минулому році авто, квартиру або землю.

Про це йдеться на сторінці Комітету в Facebook. В цілому депутати "Слуги народу" придбали в 2020-му 74 автомобіля. Найчастіше купували авто Toyota, Mercedes і BMW. Загальна вартість їх становила 63 млн. грн.

Так, серед нардепів, які придбали автомобілі: Валерій Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн. Грн), Арсеній Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн), Андрій Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн ), Ігор Негулевський (BMW М760LI, 1,4 млн), Любов Шпак (BMW X3, 1,2 млн), Володимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тис.), Ольга Василевська-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тис.), Орест Саламаха (Audi A5, 560 тис.), Ігор Мурдій (Toyota Camry, 550 тис.), Єлизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тис.) і Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тис. грн).

Також нові автомобілі задекларували дружини Миколи Тищенка (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн. Грн), Юрія Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрія Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименка (BMW X6 M50i / G06, 2,9 млн), Юрія Арістова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн), Олександра Завітневича (Volvo XC60, 1,5 млн.). Дружина глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії оформила квадроцикл вартістю 972 тис. Грн і автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,6 млн грн.

Крім того, народні депутати "Слуги народу" придбали в 2020 році 20 квартир на загальну суму 16 млн. грн, 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок. Задекларували покупку квартири Михайло Крячко (Київ, 1,4 млн грн), Олексій Устенко (власність дружини, Київ, 5 млн грн), Павло Халімон (Прилуки, 395 тис грн), Володимир Гевко (Тернопіль, 1,6 млн грн), Володимир Ватрас (Хмельницький, 331 тис. грн, Хмельницький, 333 тис. грн). Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки та дачний будинок в РФ.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в 2020 році отримав 3,4 тис. грн соціальної допомоги від держави і близько 419 тис. грн зарплати. Водночас його дружина за рік розбагатіла на 6,2 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :