Перенос номера при смене мобильного оператора упростили: когда и что изменится для украинцев

В Украине с 1 декабря упрощаются условия смены мобильного оператора с сохранением номера телефона. Этот процесс теперь сможет занимать лишь один день, а для подачи заявки физлицам понадобится только указать имя и фамилию.

Такие изменения предусмотрены порядком, который разработала Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи (НКРСИ). Министерство цифровой трансформации утвердило этот порядок еще в апреле 2021 года.

Что именно изменится?

Минимальный срок замены номера составит 1 рабочий день, а не 3-4, как сейчас.

Абоненты не должны будут уведомлять своего старого оператора о переносе номера. Обращаться нужно будет только к новому оператору. Договор с прошлой компанией расторгнется автоматически.

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Проверка номера при переносе будет происходить в два этапа: 1) через SMS-сообщение; 2) с помощью входящего звонка.

Физлицо, которое пользуется не контрактным обслуживанием, а пользуется предоплатой, для переноса номера должно будет предоставить только ФИО.

Физлицо-предприниматель будет предоставлять ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или полные паспортные данные.

Для юридических лиц перенос будет осуществляться по коду ЕГРПОУ.

В Минцифры рассчитывают, что новые правила позволят большему числу украинцев сменить оператора. По данным министерства, с начала работы переноса номеров в мае-2019 по начало 2021 года отказы в проведении этой процедуры получали 40% заявителей.

"Ежегодно мобильные операторы покидают более 7 млн пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой... Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать улучшение качества услуг, которые получают украинцы", – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: