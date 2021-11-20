Стоимость мобильной связи для украинцев может измениться: Кабмин принял важное решение

Кабинет министров принял решение (дополнение к постановлению № 835) обязать мобильных операторов раскрыть информацию о своих доходах и количестве абонентов. Это, как уверены участники рынка, приведет к пересмотру тарифных планов. Клиенты смогут увидеть, сколько на них зарабатывают и выбрать ту компанию, у которой меньше скрытых платежей.

Как рассказал в комментарии UBR глава экспертной группы мобильного широкополосного доступа Минцифры Станислав Прибитько, нововведение покажет: сколько оператор в среднем зарабатывает на каждом абоненте. И для выбора своего мобильного оператора появится еще один критерий.

"Открытие такой информации может стимулировать уменьшение стоимости мобильных услуг", – предположил он. По его словам, сейчас в некоторых регионах у операторов уже возникло практически монопольное положение. При этом из-за навязывания дополнительных услуг многие абоненты не считают, сколько на самом деле платят за связь.

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В lifecell уже заявили, что ожидают улучшения конкурентной ситуации. В компании считают, что монопольное положение в регионах ограничивает конкуренцию.

Один из основателей Монобанка Олег Гороховский на своей странице в Facebook назвал тройку мобильных операторов "спамерами и воры" из-за их массовых рассылок предложения подключиться к "информационным услугам".

Он отметил, что ни один клиент не давал разрешение на то, чтобы получать такую рекламу. При этом предлагают, к примеру, платное "радио без перерыва на рекламу в один клик". Некоторые украинцы вовсе случайно подтверждают подключение такой услуги.

"Ни о каком положительном клиентском опыте тут не может идти и речи. Вы спамеры и воры. Вы воруете наше время и наше внимание и заставляете тратить его на то чтобы мы каждый раз восхищались вашим непрофессионализмом", – возмутился банкир.

Как ранее писал OBOZREVATEL, операторы получают 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этой суммы списывается фактически тайно, так как сами клиенты не подозревают, что дали согласие на платный контент, случайно приняв условия услуги.