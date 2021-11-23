"Киевстар" решил обновить тарифы: кто будет платить по-новому

Мобильный оператор "Киевстар" предупредил клиентов о пересмотре некоторых устаревших тарифов. Изменения введут 2 декабря 2021 года. Они коснутся тарифов для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты. В обновленных тарифных планах увеличится пакет доступа к интернету.

Об этом сообщается на сайте мобильного оператора. Речь идет об устаревших планах:

"Общение без границ 2019";

"Общение без границ 2019 с опцией "без МБ";

"Развлечения без границ 2019";

"Видео без границ 2019";

"Безлим Видео";

"Максимальный Безлим 2019";

"Онлайн без границ";

"Киевстар Комфорт";

"Дайте еще!".

Например, в плане "Общение без границ 2019" будет 100 минут на голосове общение и 15 тыс. МБ интернета. О детальных условиях клиентов с каждым тарифом уведомят за неделю до изменений – за это время они смогут сменить тарифный план.

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"Абоненты получат в среднем вдвое больше минут для звонков на другие сети и мегабайты интернета вместе с "суперсилами": 100 минут для звонков на другие сети и/или 5 тыс. МБ интернета", – сообщили в компании. Уточняется что "суперсилы" будут работать постоянно.

Кроме того, в ноябре "Киевстар" предупредил о подорожании дополнительных услуг для абонентов-контрактников. Так, дополнительные 150 SMS на четыре недели стоят 35 грн, 100 дополнительных минут на международные звонки – 50 грн, 100 минут по Украине (кроме сети самого "Киевстара") – 50 грн.

Недавно изменение тарифов произошло в сети Vodafone. Новшества ввели с 12 ноября, они коснулись всех абонентов мобильного оператора.

В частности, цена SMS-сообщения за рубеж выросла на 1 грн. Теперь отправить его можно за 3 грн. Также изменилась тарификация звонков за границу:

20 грн за 20 минут в день на звонки в такие страны: Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция;

25 грн за 5 минут в день на звонки в такие страны: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Узбекистан, Хорватия, Швейцария;

25 грн за 1 минуту в день на звонки в другие государства, которые не вошли в вышеуказанные тарифы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение обязать мобильных операторов раскрыть информацию о своих доходах и количестве абонентов. Это, как уверены участники рынка, приведет к пересмотру тарифных планов.