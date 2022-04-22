Пенсии за апрель получили не все украинцы: министр объяснила ситуацию

В Украине выделили деньги на 94,2% апрельских пенсий – это 45,5 млрд грн. Деньги на карточки получили все, а вот доставить наличными пока удалось только 70% выплат – сотрудникам "Укрпочты" мешают работать активные боевые действия в ряде регионов страны. Поэтому украинцам надежнее получать социальные выплаты на банковские карточки.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, большую часть суммы (34,1 млрд грн) выплатили пенсионерам через банки, а вот с выплатой 11,4 млрд грн через почту возникают проблемы.

"Банки засчитали все 100% средств на счета пенсионеров. Конечно, более сложная ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия или в окруженных врагом, это удается не везде. Но работники "Укрпочты", несмотря на опасность и сложности, уже обеспечили доставку более 70% профинансированных пенсий", – отметила Лазебная.

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Как получить пенсию во время войны

Тем, кому пенсия приходила на банковский счет, ничего делать не нужно. Даже если получатель сменил место пребывания, это ничего не меняет – средства поступят на карточку, как обычно.

"Укрпочта" продолжает выдавать пенсии по месту жительства. Однако в этом случае получатели, которые переехали в пределах страны, должны обратиться в Пенсионный фонд. Там нужно написать заявление желании получать пенсию по новому месту жительства.

"После этого вы сможете получать пенсию в любом удобном отделении Ощадбанка или "Укрпочты" по вашему выбору. Также вы можете обратиться на горячую линию "Укрпочты" для того, чтобы получать пенсию по новому местонахождению", – объяснили в Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Они смогут претендовать на специальные пенсии.