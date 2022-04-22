Украинцы в территориальной обороне смогут получить специальные пенсии

Украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Они смогут претендовать на специальные пенсии.

Об этом говорится в материале "Апостроф". Специальные права предусмотрены законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признанных ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий" от 15 марта 2022 года №2121 -IX.

Так, участники территориальной обороны смогут:

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мужчины – выходить на пенсию в 55 лет, если есть 25 лет стажа;

женщины – выходить на пенсию в 50 лет, если есть 20 лет стажа.

"Также терроборонцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны", – говорится в публикации.

Законом предусмотрены следующие прибавки:

25% минимальной пенсии для участников боевых действий;

от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получили инвалидность, меньше 360-650% минимальной пенсии (зависимо от группы инвалидности).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными), должны подать заявку для того, чтобы получать деньги на карту.