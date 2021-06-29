В Раде проголосовали за повышение пенсий "чернобыльцам": назван размер выплат

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект № 4555, который предусматривает повышение пенсий для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Минимальные выплаты установлены на уровне 8 917 гривен (для III группы инвалидности).

Об этом во вторник, 29 июня, сообщила пресс-служба парламента. Отметим, что за документ проголосовали 297 народных избранников (без обсуждения). Прямая трансляция заседания велась на YouTube-канале ВР Украины.

Документ вносит изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

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Теперь во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за аварии на Чернобыльской АЭС, не могут быть ниже:

для I группы инвалидности – 16 080 гривен;

для II группы инвалидности – 12 987 гривен;

для III группы инвалидности – 8 917 гривен.

Полностью будет выплачиваться дополнительная пенсия за вред здоровью, а также ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Эти выплаты также не будут зависеть от зарплаты, других доходов и пенсий.

Закон должен вступить в силу с 1 июля, если его в неотложном порядке подпишет председатель ВР Дмитрий Разумков. За это в парламенте отдали 293 голоса.

Добавим: инициатором разработки законопроекта выступил Кабинет министров.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Верховной Рады 29 июня было принято ряд важных законопроектов. Среди них такие: