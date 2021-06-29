В Украине вернули тюремное наказание за ложь в декларациях: что изменилось после вето Зеленского

В Верховной Раде во второй раз поддержали законопроект о тюремном наказании за ложь в декларациях, учитывая замечания президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты отменили ранее принятые поправки о необязательности декларирования имущества родственников и возможности избежать тюрьмы.

За соответствующий документ проголосовали 315 народных депутатов. Теперь законопроект, который ранее был ветирован, принят в целом (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте новость до конца).

Что предусматривает законопроект Зеленского?

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Нардепы учли предложения президента, согласно которым в новой редакции закона должностное лицо обязано декларировать имущество, которым владеют его родственники.Также отменена правка, которая заменяла понятие "лишение свободы" на "ограничение".

"Будет возвращена в закон норма о лишении свободы в виде тюрьмы, если чиновник не подал декларацию. А второе исправление сделает невозможным лазейку, если кто-то не задекларировал имущество родственников, например, одного из супругов", – прокомментировала OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Добавим, что ранее соответствующие поправки нардепов Игоря Фриса и Алексея Ковалева были учтены, что вызвало возражение у главы государства.

Кроме того, документом предусматривается понижение размера суммы из-за которой правоохранительные органы имеют право преследовать человека, – с 4 млн грн до 2 млн грн. Но главной нормой остается то, что за ложь в декларациях могут не просто ограничить свободу без изоляции, а посадить в тюрьму.

"Мы понижаем наступление ответственности с 4 млн грн до 2 млн грн, если есть несоответствие. И предусматриваем лишение свободы. Принимать решение о лишении свободы будет суд...Именно суд должен определять, насколько несоответствие помешало общественным интересам", – рассказывал в комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

Ранее принятые нововведения:

В случае лжи, которая отличается от правды на сумму от 8500 до 34 000 гривен – штраф от 51 000 до 68 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет.

В случае лжи, отличающийся от правды на сумму более 34 000 гривен – штраф от 68 000 до 85 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет, или заключение на тот же срок.

За непредставление декларации грозит штраф от 42 500 до 51 000 гривен, или общественные работы, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на 1 год.

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