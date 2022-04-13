Пасхальная корзинка в Украине подорожала на четверть: сколько заплатим в 2022-м

Украина в 2022 году впервые в новейшей истории готовится отмечать один из главных праздников – Пасху – в условиях военного положения. Из-за войны в стране уже ускорилась инфляция, и это повлияло на стоимость традиционной пасхальной корзинки. Она подорожала на 24,6% по сравнению с прошлым годом и обойдется семье из 4 человек более чем в 970 грн. Это без свежих овощей, фруктов и алкоголя. За полную корзинку придется заплатить не менее 1200 грн (подорожание на 25,6%).

Об этом свидетельствуют подсчеты Института аграрной экономики. В анализе учитывались средние цены супермаркетов Украины по состоянию на начало апреля.

В минимальную пасхальную корзинку вошли – паска домашней выпечки, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль. В 2021 году такой набор стоил 780 грн, в 2022-м – уже 972 грн.

Дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки, красное вино. Они увеличивают стоимость набора до 1210 грн. В прошлом году такая корзинка стоила 963 грн.

Видео дня

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паски – составит около 134 грн за 1 кг. Это на 11,7% больше, чем в прошлом году. В состав входят 700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма.

Подорожание обусловлено заметным ростом цен на основные ингредиенты выпечки. Сильнее всего подорожали:

мука – на 58,8%;

молоко – на 50,4%;

сливочное масло – на 24,5%.

Самыми дорогими составляющими традиционно остаются мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) – 160 грн (300-340 гривен за 1 кг), что на 23,1% больше, чем в прошлом году;

буженина (0,5 кг) – 168 грн (320-350 гривен за 1 кг), повышение цены составило 24,4%;

сало (0,5 кг) – 79 грн (150-160 грн за 1 кг), подорожание достигло на 58%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сливочное масло (0,5 кг) – 140 грн (53-60 грн за пачку 200 г), твердый сыр (0,5 кг) – 150 грн (309-332 грн за 1 кг) и мягкий сыр (0,5 кг) – примерно 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г).

При этом цена на яйца осталась на уровне начала апреля прошлого года. Они по-прежнему стоят 36 грн за десяток. Цена хрена также осталась на прошлогоднем уровне – в среднем 14 грн за 250 г.

Средняя цена на яблоки тоже осталась неизменной – 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг). А вот свежие овощи подорожали за год в 1,9-2,1 раза:

тепличные помидоры (0,5 кг) – до 48 грн (84-115 грн за 1 кг);

огурцы (0,5 кг) – до 60 грн (80–148 грн за 1 кг).

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн. В целом цены за бутылку колеблются в диапазоне 80-135 грн в зависимости от качества и производителя.

"Существенный рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван следствием военных действий – денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицитом и удорожанием горючего, перебоями и осложнениями внутреннего перемещения продукции. Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев", – объяснил директор "Института аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, в результате украинцам придется экономить на пасхальном угощении. "Кто-то [сэкономит] на уменьшении количества продуктов, другие – за счет отказа от более дорогой части (домашней колбасы, буженины, твердого сыра), а некоторые ограничатся традиционными пасхальными яйцами и куличами", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на $12,2 млрд. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.