В Украине ускорился рост цен: что подорожало сильнее всего

В марте 2022 года инфляция в Украине достигла 13,7% (по сравнению с мартом-2021). В феврале этот показатель составлял 10,7%. Сильнее всего подорожали продукты питания и топливо. Рост потребительских цен спровоцировала война, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщил Национальный банк Украины. "Причины ускорения инфляции напрямую связаны с полномасштабным вторжением России. Из-за развертывания боевых действий были нарушены цепочки поставок товаров и услуг, спрос на территории страны стал неравномерным, выросли издержки бизнеса, а часть активов предприятий уничтожена российскими захватчиками", – объяснили в НБУ.

На общую статистику повлиял существенный рост цен в оккупированных населенных пунктах. Там российские захватчики заблокировали поставки товаров, что привело к существенному подорожанию.

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На что и почему цены выросли сильнее всего

Рост цен на сырые продукты до 20,7% в годовом измерении. Быстрее дорожали овощи борщового набора – война совпала с сезонным фактором, предложение оказалось ограниченным.

Также заметно выросли цены на импортные и тепличные овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны). В этом случае повлияло нарушение цепочек поставок, подорожание энергоносителей и захвата части территорий, в первую очередь на юге Украины, специализирующихся на выращивании этих овощей.

Возобновился рост цен в годовом измерении на фрукты, прежде всего бананы и цитрусовые. Это произошло из-за сложностей с их импортом на фоне блокировки морских путей и увеличения производственных затрат бизнеса.

Быстрыми темпами дорожало горючее (на 30% год к году). Это, прежде всего, объясняется стремительным подорожанием нефти в мире, разрушением объектов топливной инфраструктуры российскими захватчиками и проблемами с поставкой топлива. В то же время, снижение налога на добавленную стоимость и отмена акциза на топливо во второй половине марта сдержало рост цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на $12,2 млрд. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.