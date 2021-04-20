Овощи и фрукты подорожают в Украине: названа причина

Мировые производители все чаще жалуются на нехватку рук. Из-за карантина очень сложно привлекать временных иностранных работников. В первую очередь это касается производителей овощей, ягод и фруктов. Это в итоге приводит к росту цен, в том числе и в Украине.

Так, из-за нехватки рабочих падает производство, в следствие чего предложение товаров на рынке сокращается – цены растут. Об этом рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет UBR.ua.

По его словам, некоторые украинские производители, пользуясь моментом, предпочитают вывозить продукцию на экспорт, стараясь побольше заработать. До поры до времени и в Украине некоторые импортные позиции также будут дорожать.

Дорошенко отмечает, что такая тенденция наблюдается уже год и сейчас она только усугубляется. "Это не значит, что такие процессы касаются, например, пшеницы. В таких отраслях сезонных рабочих мало. Это требует высокой квалификации, поэтому такую работу исполняют почти все местные. Но есть доля культур, требующих действительно сезонных иностранцев", – сказал он.

Так, в Испании много фермеров, которые так и не собрали урожай. Сначала цены были низкими, поскольку испанские аграрии хотели хоть как-то продать продукцию, но позже из-за ограниченного предложения стоимость резко взлетела. Такие ценовые скачки касаются главным образом продуктов вторичной потребности.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин акцентирует внимание на еще одном моменте: хоть много заробитчан и остались на родине из-за карантинных ограничений, это не значит, что они пойдут на работу здесь. Есть риск, что Украина повторит опыт Испании.

"Множество людей не поехали за границу, оставшись дома. Но они не будут работать в Украине за минимальную зарплату. Они привыкли к иным деньгам. Если же наши производители хотят привлечь сезонных работников, они должны предложить адекватное вознаграждение, соразмерное с польскими зарплатами", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за холодов ранние овощи подорожают на 20%. Так как в 2021 году Пасха поздняя и приходится на 2 мая, к этому времени на рынке появится много продукции. В том числе и ранних овощей, таких как молодой лук, капуста, огурцы, помидоры, редис.

Как сообщал OBOZREVATEL: