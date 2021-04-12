В Украине из-за холодов подорожают овощи: что вырастет в цене

В Украине из-за холодов ранние овощи подорожают на 20%. Так как в 2021 году Пасха поздняя и приходится на 2 мая, к этому времени на рынке появится много продукции. В том числе и ранних овощей, таких как молодой лук, капуста, огурцы, помидоры, редис.

Все эти овощи подорожают из-за пасхальных и майских праздников, а также из-за погодных условий. Об этом заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, пишет "ГолосUA".

"То есть из-за того, что в этом году очень холодная весна. В этот период заморозки, снег, дожди приводят к тому, что ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая. Соответственно по сравнению с прошлым годом, в Украине в этом году ранние овощи подорожают примерно на 20%", – говорит Томич.

Также он отметил, что овощи и сейчас недешевые, а прошлый год был неурожайным. "Соответственно ситуация на рынке складывается так, что внутреннего запаса овощей уже практически нет, а по импорту не совсем складывается прибыльная экономическая ситуация", – подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли сообщило, что приняло необходимые меры, направленные на стабилизацию цен на продукты социального сегмента в Украине. Ведомство сделало совместные заявления с профильными ассоциациями, ключевыми компаниями-производителями и продуктовыми сетями по ценам на основные продовольственные товары – муку, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар.

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