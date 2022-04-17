Основатель Telegram, партнер Абрамовича и другие миллиардеры из РФ не хотят, чтобы их называли россиянами

После того, как Россия развязала войну против Украины, многие миллиардеры-выходцы из России начали настаивать на том, чтобы их не назвали "российскими" – акцентируя, в частности, на своем иностранном гражданстве. Среди них – основатель Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров, партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер и др.

Об этом сообщает Forbes. Отмечается: с такой просьбой к редакции издания обратились представители уже нескольких миллиардеров.

"После аннексии Крыма Владимиром Путиным в 2014 году и его вторжения в Украину в феврале 2022 года, 34 действующих и бывших российских миллиардера попали под санкции США, Великобритании или ЕС. И в последние месяцы Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, связанные с Россией, очень-очень не хотят, чтобы их называли "российскими", – говорится в сообщении.

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При этом издание приводит список миллиардеров, которые открещиваются от своего российского происхождения. Речь идет о:

Павле Дурове, основателе Telegram и соцсети "ВКонтакте" – он сообщил, что живет в Дубае, в прошлом году стал гражданином Франции, а также имеет паспорт Сент-Китс и Невис;

Игоре и Дмитрии Бухманах, основалях компании по производству мобильных игр Playrix – они попросили Forbes называть их гражданами Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году;

Николае Сторонском, соучредителя цифрового банка Revolut – его представители сообщили, что он гражданин Великобритании, а не России;

Евгении Швидлере, деловом партнере Романа Абрамовича – он уже давно настаивает на том, что не является россиянином, поскольку с 1994 года имеет паспорт США, а с 2010-го – Великобритании;

Леониде Блаватнике, который разбогател на партнерстве с подсанкционным олигархом Виктором Вексельбергом – его представитель заявил изданию, что он "не россиянин, никогда не был россиянином и является гражданином США и Великобритании";

Юрии Мильнере – его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года, не имеет активов в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным".

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