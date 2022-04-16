Франция заморозила имения Абрамовича и других российских олигархов почти на $1 млрд – Forbes

Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников – 8 олигархов. В частности, Роман Абрамович.

Об этом сообщает Forbes. Отмечается: из "общих" замороженных 41 объекта российским олигархам принадлежит 31.

"Исходя из отчетов для списка "Миллиардеры мира", а также истории покупных цен, их общая стоимость оценивается в 920 млн долларов", – отметили аналитики.

При этом они подчеркнули: сильнее всего блокирование ударило именно по Роману Абрамовичу. Его замороженная недвижимость оценивается в 340 млн. долларов:

Видео дня

имение Château de la Croë на французской Ривьере, площадью в почти 3 тыс. км. м за 250 млн долларов. Оно имеет 12 комнат и ванную в форме лебедя. Ранее имение принадлежало британскому королю Эдуарду VIII;

имение Gouverneur на территории Сен-Бартельми, площадью в 28,33 га за 90 млн долларов. На нем расположены бунгало, несколько теннисных кортов и бассейны.

"Абрамовичу может принадлежать и другая местная недвижимость. К примеру, имение Le Lurin тоже заморозили французские власти. А местный источник сообщил, что он владеет еще одним домом возле портового города Густавия, недалеко от Gouverneur. По информации того же источника, похоже, что это имение бросили в разгар его ремонта", – рассказывают аналитики.

Помимо Абрамовича в "список Франции" попали еще 7 российских олигархов. В частности:

Алексей Кузьмичев (инвестиционный консорциум "Альфа-Групп") – оценка стоимости замороженной недвижимости: 57 млн долларов;

Андрей Мельниченко (производитель удобрений Еврохим, угольно-энергетическая компания СУЭК) – 80 млн долларов;

Вадим Мошкович (ранее – сельскохозяйственная и продовольственная компания "Русагро") – 6 млн долларов;

Александр Пономаренко ("Международный аэропорт Шереметьево") – 176 млн долларов;

Виктор Рашников ("Магнитогорский металлургический комбинат") – 200 млн долларов;

Аркадий Ротенберг (СМП банк) – 62 млн долларов;

Геннадий Тимченко (инвестиционная группа Volga Group) – стоимость замороженной недвижимости неустановлена.

"Большинством замороженной недвижимости миллиардеры владеют через французские компании sociétés civiles immobilières (SCI). Их создают исключительно для владения недвижимостью. Также большинство ее находятся на французской Ривьере. А несколько расположены на побережье Антибу, которое называют "Заливом миллиардеров", – подчеркнули аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Абрамович вынужден одалживать деньги у друзей из-за влияния санкций. Активы Абрамовича на 14,3 млрд долларов оказались замороженными, миллиардер не может воспользоваться этими средствами. При этом олигарх впервые за шесть лет не попал в список богатейших в мире владельцев спортивных клубов.