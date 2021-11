Огромный белый трюфель продали на аукционе за 103 тыс. евро: почему он такой дорогой

В Италии на аукционе продали редкий белый трюфель за 103 тыс. евро. Его вес составил 830 грамм. Приобрел трюфель известный итальянский шеф-повар, имеющий роскошный ресторан в Гонконге.

Аукцион был проведен в живописном замке ХIII века на севере Италии, сообщает tgcom24. В нем – по видеосвязи – принимали участие покупатели были со всего мира.

Победил на аукционе итальянский шеф-повар Умберто Бомбана. В профессиональных кругах он известен как "Король белых трюфелей", а также "Всемирный посол белого трюфеля".

За каждые 100 грамм трюфеля Бомбана заплатил почти 12,5 тыс. евро. Общая же сумма покупки составила 103 тыс. евро.

Видео дня

Белый трюфель – один из самых дорогих продуктов в мире. Он растет только в лесах итальянского региона Пьемонт.

Этот редкий земляной гриб имеет специфический аромат. Почуствовать, а следовательно, и найти его могут только специально обученные собаки.

В США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Этот компьютер все еще работает. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.

В комплекте с Apple-1 идет руководство пользователя и программное обеспечение. Оно содержится на двух кассетах. Кроме того, к нему прилагаются:

видеомонитор Panasonic;

оригинальное руководство по программированию;

три оригинальных кабеля видео, питания и интерфейса кассеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аукционный дом Sotheby's, который первым в мире пустил с молотка лот за криптовалюту, продолжает покорять мир цифровых активов. Теперь две картины уличного художника Бэнкси хотят выставить на торги за токены Ethereum (ETH), причем ставки в криптовалюте можно будет впервые делать прямо во время торгов.

Как говорится на сайте аукционного дома, 18 ноября в Нью-Йорка известный аукционист Оливер Баркер будет модерировать торги за две картины культового художника: "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) и "Любовь в воздухе" (Love Is In The Air). Оба произведения искусства были созданы в 2006 году.

Торги покажут в прямом эфире на ресурсах компании (включая сайт и чат в мессенджере Discord). Имя победителя планируют объявить во время трансляции.