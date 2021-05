Аукционный дом Sotheby's продаст культовую картину Бэнкси за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги картину уличного художника Бэнкси "Love is in the Air" ("Любовь витает в воздухе"), за которую можно будет расплатиться биткоинами или криптовалютой эфириум (Ethereum).

Как сообщается на сайте Sotheby's, картина Бэнкси, оцениваемая в 3-5 млн долларов, будет выставлена на торги в Нью-Йорке 12 мая. В компании отметили, что расплатиться криптовалютой за произведение искусства можно будет впервые в истории крупных аукционных домов.

В Sotheby's добавили, что торги проведут в долларах, а расплатится можно будет криптовалютой.

Отметим, Бэнкси (Banksy) – псевдоним анонимного британского художника стрит-арта, политического активиста, работающего с 1990-х годов. Его настоящее имя и происхождение не известны, а картины всегда вызывают широкий резонанс в обществе.

Граффити "Love Is In The Air" он создал в 2003 году в Вифлееме, Палестина. Оно было нанесено на 760-километровую стену, отделяющую Палестину от Израиля.

Стена протяженностью 760 км, по словам Бэнкси, "по сути превращает Палестину в самую большую открытую тюрьму в мире". Стена быстро превратилась в гигантский холст для картин и писем протестующих против ее строительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, картина Бэнкси, известная как "Девочка с воздушным шаром", самоуничтожилась сразу после того, как была продана 5 октября на аукционе Sotheby’s за более чем 1 млн фунтов стерлингов.