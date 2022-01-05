Новая схема мошенников: как украинцев обманывают с помощью "1000 грн за вакцинацию"

В Хмельницкой области женщина стала жертвой аферистов. С ее карты злоумышленники сняли больше 30 тыс. грн. Это первый случай мошенничества, связанный с госвыплатой "1000 грн за вакцинацию".

Так, 46-летняя шепетовчанка получила на телефон SMS о доступных выплатах за COVID-вакцинацию. Она перешла по ссылке на поддельный сайт и заполнила специальную форму, где указала все свои личные данные. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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После этого с ее банковской карты пропали более 32 тыс. грн. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Правоохранительные органы призывают украинцев не реагировать на подобные сообщения. "Карту єПідтримка можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение Дія. Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не на телефон", – отметили в полиции.

Напомним, украинцы потратили 700 млн грн, полученных за вакцинацию в рамках программы єПідтримка. Почти треть этой суммы – 250 млн грн – они "понесли" в книжные магазины.

Как оформить єПідтримку?

Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, для этого нужно стать клиентом банка;

обновить приложение Дія;

перейти в меню "Услуги" и выбрать єПідтримка;

подать заявку и ждать зачисления средств в 2022 году.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете. О способах защиты читайте здесь;

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 11-летний мальчик заказал себе телефон через Instagram, оплатив полную предоплату, но в итоге остался без гаджета и денег. Мама мальчика напрямую связалась с мошенником, а тот даже согласился вернуть часть суммы.