НБУ повысил ключевую ставку: к чему приведет

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6% до 6,5%, от нее зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем выше ставка, тем дороже банки предлагают собственные кредиты, а значит меньше заемщиков оформляют ссуды.

Член совета НБУ Виталий Шапран написал у Facebook, что разочарован повышением ставки. "Немного разочарован увеличением учетной ставки. По моему мнению на фоне информации из Кабмина о возможности локдауна фактор неопределенности сохранился. Как указывает мировая практика выход фактической инфляции и (или) прогнозов за верхний диапазон инфляционного коридора не означает мгновенного увеличения ключевой ставки центрального банка, поскольку инфляционная цель устанавливается на среднесрочную перспективу", – сообщил Шапран.

Он заявил, что по практика 2020-го локдаун может существенно замедлять инфляцию на горизонте 3-6 месяцев. "Поэтому надеюсь что рынок воспримет рост ставки на 0,5 п.п. не как начало долгосрочного тренда, а как формальный шаг монетарных властей и дань правилам выбранного монетарного режима "инфляционное таргетирование", – добавил член совета НБУ.

В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам НБУ, инфляция в феврале продолжила ускорение.

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