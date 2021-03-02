В НБУ рассказали, как будут работать банки 8 марта

В понедельник, 8 марта, в официальный выходной система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7, при этом банки могут самостоятельно устанавливать график работы.

Независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные потребности и потребности клиентов, а также руководствуются нормами украинского законодательства.

Отметим, что банки, которые будут осуществлять платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего дня, то есть 9 марта 2021 года.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует восстановление притока прямых иностранных инвестиций в 2021 году на уровне 3 млрд долларов. В 2022-2023 годах ожидается поступления инвестиций умеренными темпами (4-5 млрд долларов), а более значительный приток ППИ может начаться в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.

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