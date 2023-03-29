Можно хорошо заработать: за какие монеты украинцам готовы платить большие деньги

Украинские монеты могут принести своим владельцам немалые деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей они входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы готовы хорошо за них платить.

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Так, среди коллекционеров ценными считаются бракованные монеты. К примеру, 50 копеек с инкузным браком продавали за 15 000 грн.

Такой брак возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

Также среди "ценных браков":

неправильный поворот аверса к реверсу – так, 1 грн, у которой реверс (обратная сторона) по отношению к аверсу (лицевая сторона) повернут на 180 градусов, продавали за 15 000 грн.

чеканка на "чужих" заготовках – к примеру, 10 копеек на заготовке под 1 копейку продают за 29 000 грн.

Кроме того, ценятся и пробные номиналы. Так, монету в 15 копеек продают за 29,9 тыс. грн. Копейки с таким номиналом являются пробными – их изготовили из различных металлов в ограниченном количестве, но в дальнейшем этот номинал не утвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценят нумизматы и памятные монеты. Так, монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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