Украинские 10 копеек продают за большие деньги: сколько стоят

Украинские 10 копеек продают за 29 000 грн (около 1 000 долларов). Такая цена обусловлена уникальной особенностью монеты – она была отчеканена на заготовке под 1 копейку. И, соответственно, имеет "однокопеечный" серебристый цвет – а не стандартный "под золото".

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Продают монету на специализированном ресурсе Violity. Как сообщает ее владелец, изготовлена монета в 2004 году.

Ее вес составляет 1,47 грамма. Также известно, что:

материалом является нержавеющая сталь;

дефектов монета не имеет;

реставрации не подвергалась.

"10 коп. 2004 г. Штампна заготовке 1 коп.", – говорится в объявлении.

Какие 10-копеечные монеты также ценятся

Среди нумизматов также ценятся другие монеты в 10 копеек. К примеру, 1992 года разновидности 1.14ГАк. По данным ресурса "Монеты-ягодки", за такую монету могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

От 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за другие 10 копеек 1992 года – разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине дорого продают 25 копеек 1992 года –за 18 850 грн. Разновидность монеты редкостная – 4БАм "Англичанка".

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