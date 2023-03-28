Украинскую монету продают в 200 тыс. раз дороже номинала: что в ней особенного

В Украине монету номиналом в 15 копеек продают за 29,9 тыс. грн. Она была отчеканена в 1992 году и является пробной.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

монета изготовлена из магнитной стали;

ее вес – 2,58 грамма;

не имеет следов обращения;

реставрации не подвергалась.

"Монета со следами соударения штампов. Отчеканена одной из первых , в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", – говорится в объявлении.

Отметим, что монеты номиналом в 15 копеек являются пробными. Их изготовили из различных металлов в ограниченном количестве – но в дальнейшем этот номинал не утвердили.

Также среди коллекционеров ценными считаются бракованные монеты. К примеру, с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде. Также среди "ценных браков":

неправильный поворот аверса к реверсу;

два реверса;

два аверса;

чеканка на "чужих" заготовках;

пробные номиналы и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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