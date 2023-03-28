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Украинскую монету продают в 200 тыс. раз дороже номинала: что в ней особенного

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинскую монету продают в 200 тыс. раз дороже номинала

В Украине монету номиналом в 15 копеек продают за 29,9 тыс. грн. Она была отчеканена в 1992 году и является пробной.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

  • монета изготовлена из магнитной стали;
  • ее вес – 2,58 грамма;
  • не имеет следов обращения;
  • реставрации не подвергалась.
В Украине монету номиналом в 15 копеек продают за 29,9 тыс. грн

"Монета со следами соударения штампов. Отчеканена одной из первых , в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", – говорится в объявлении.

Монета была отчеканена в 1992 году и является пробной

Отметим, что монеты номиналом в 15 копеек являются пробными. Их изготовили из различных металлов в ограниченном количестве – но в дальнейшем этот номинал не утвердили.

Гурт монеты – гладкий

Также среди коллекционеров ценными считаются бракованные монеты. К примеру, с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде. Также среди "ценных браков":

  • неправильный поворот аверса к реверсу;
  • два реверса;
  • два аверса;
  • чеканка на "чужих" заготовках;
  • пробные номиналы и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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