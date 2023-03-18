Украинскую монету продают за 75 тыс. грн: почему такая дорогая

Украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 000 грн. Она выполнена из серебра – масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Номинал – 50 грн.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, монета находится в банковском состоянии.

Имеет ли она дефекты, автор объявления не указывает. Однако отмечает, что реставрации она не поддавалась.

В комплекте к монете идет соответствующий сертификат. А также деревянный футляр.

"50 гривен 2021 год 30 лет Независимости Украины, 0,5 кг, серебро, деревянный футляр. Состояние банковское", – говорится в объявлении.

Что известно о монете

Монета "30 лет Независимости Украины" посвящена принятию в Верховной Раде Акта провозглашение независимости Украины. Она была выпущена августе 2021 года.

Тираж монеты – 500 единиц. Номинал – 50 грн.

Как сообщает НБУ, масса драгоценного металла в чистоте составляет 500 грамм. Гурт – гладкий с углубленной надписью. Диаметр – 85 мм.

Что изображено на монете

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины. А также:

в обрамлении лучей мощный дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины, а корни – декоративно воспроизводят определенные этапы создания новейшей истории Украины – УНР, ЗУНР, Украинское Государство, Директория УНР и т.д.;

надпись Украина;

номинал;

графический символ гривни;

год выпуска.

На реверсе монеты (обратной стороне) размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого – трезуба. А также надпись в три строки 30 лет Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую памятную монету "25 лет Независимости Украины" продают за 333 333 грн (около 9 тыс. долларов). Она выполнена из золота – масса драгоценного металла в чистоте составляет 62,2 грамма.

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