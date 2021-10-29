Мошенники украли у украинца деньги с карты: ПриватБанк отказался возвращать средства

Мошенники сняли с карты украинца средства в размере 8,1 тыс. грн, но последующие попытки вывести деньги были заблокированы. ПриватБанк заблокировал кредитку клиента о подозрению в мошенничестве. Сначала в банке пообещали вернуть деньги, которые сняли аферисты, но в итоге отказались от обещанного, говорит клиент.

"Я сразу позвонил по телефону в ПриватБанк оператору на 3700 и сразу сообщил о данных обстоятельствах. Оператор ответил, что эта карта уже заблокирована с подозрением о мошенничестве. Сотрудник банка ответил, что мои средства находятся на счету ПриватБанка в резерве и мое обращение передано в службу безопасности", – говорится в жалобе пользователя vladimirshc на сайте "Минфин".

После этого сотрудник ПриватБанка заверил клиента, что деньги будут возвращены. Было составлено обращение на возврат средств, а рассмотрение должно занять 11 дней.

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"С моей стороны было написано заявление в полицию, а также в киберполицию с описанием произошедших событий. После написания заявления мной было уведомлено в ПриватБанк оператора о моем обращении в полицию с просьбой включить эту информацию в мое обращение о возврате средств и передать это службе безопасности, на что мне было отказано со ссылкой на то, что это не поможет и если потребуется со мной свяжутся дополнительно", – объясняет клиент банка.

Уже спустя 16 дней он позвонил в ПриватБанк, чтобы узнать результат рассмотрения обращения. При этом оператор ответил, что клиенту отказали в возвращении денег.

"Предупредил сразу, когда обнаружил кражу, заявление в полицию написал, неужели это не является для ПриватБанка мотивацией не переводить средства своего клиента в неизвестном направлении на счета мошенников при том, что они находились определенное время на счетах "Привата"? Средства были похищены в счет кредитных средств, поэтому я еще должен погашать кредит, который я не брал", – добавил клиент.

Тем временем в банке уже ответили на жалобу. "Действительно, в подобных случаях сумма блокируется на карте и ожидает запроса на списание от торговой точки (сайта), если такой запрос не поступает, то в течение 10 дней сумма становится доступной на карте. Если же сайт подает запрос на списание средств, банк не может в этом отказать, согласно правилам международных платежных систем", – говорят в ПриватБанке.

Также там объяснили, что процесс был автоматизирован, посему не смогли остановить движение средств. В ПриватБанке посоветовали обратиться в службу поддержки торговой точки для дальнейшего урегулирования ситуации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги таки не были доставлены из-за ошибки сотрудников украинского банка.

В итоге средства в Штаты переведены не были, свои деньги клиент забрал с трудом. Комиссию ему не возместили.