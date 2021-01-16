Мошенники придумали новую схему и проникли в Google Play: раскрыт способ обмана

В Украине мошенники представляются работодателями, обещают соискателям высокую зарплату и просят установить "специальное приложение" из Google Play. Послушавшись мошенника, на мобильные телефоны инсталируют вирус, который позволяет украсть данные банковского счета.

Об этом сообщает профильное издание GSMInfo. Суть мошенничества состоит в том, что преступник откликается на резюме, размещенное человеком на сайтах поиска работы. Он представляется работодателем, предлагает высокооплачиваемое рабочее место, а перед этим установить необходимую для выполнения обязанностей программу.

"Жертва скачивает программу, которая оказывается вирусом и дает доступ к данным, в том числе, например, к личному кабинету в банке. Несмотря на то, что денег у безработных обычно мало, их самих достаточно много, так что схема оказывается очень прибыльной. Как заверяют представители Google Play, в систему Андроид встроена специальная защита, которая предупреждает об опасности. К сожалению, она так часто дает ложные срабатывания, что большинство пользователей привыкли ее игнорировать", – говорится в публикации.

Отметим, что количество онлайновых мошенников возросло за последний год не менее, чем на треть. Все еще распространены и традиционные методы "развода" по телефону, когда преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками полиции, банков или кредитных агентств.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации.