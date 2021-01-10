Мошенники захватывают соцсети украинцев и вгоняют в долги: эксперты дали важные советы

В Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации. Чтобы спастись от схемы, эксперты советуют следовать трем правилам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Если раньше взломщики целились на крупную добычу, например, на счета компаний, то теперь появилось больше способов монетизировать взломанные аккаунты, и проблема затрагивает большее количество людей", – рассказывает соучредитель "Украинского Киберальянса" Андрей Баранович.

Использовать разные пароли в разных соцсетях. "Если, к примеру, раздобыли ваш пароль, то его можно попробовать ввести в других аккаунтах, в том числе банковских", – поясняет експерт.

Удалять провокационную информацию из социальных сетей и мессенджеров. Если в ваших переписках или фотографиях, которые вы отправляли в личных сообщениях, есть что-то, чего вы бы не хотели показывать другим, лучше это "почистить". В таком случае у мошенников не будет возможности шантажировать вас. Если раньше на "удочку" попадались только известные личности, то сейчас, когда аккаунты в соцсетях активно введут миллионы украинцев, жертвой вымогательства может стать любой.

Не открывать линки на неизвестные ресурсы. Чаще всего мошенники присылают сокращенные ссылки которые начинаются с "bit.ly". Это позволяет обойти систему безопасности социальной сети или мессенджера.

Ранее OBOZREVATEL публиковал разговор с мошенником, которому удалось заставить украинку переслать ему 500 грн. После этого злоумышленник пропал.