Мошенники меняли автомобили украинцев на машины с поддельными документами: как работала схема обмана

В Хмельницкой области мошенники обманывали собственников автомобилей. Они обещали обменять их авто на лучшее за небольшую доплату, однако фактически предоставляли потерпевшим автомобили с поддельными документами и в худшем техническом состоянии. За это им грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается: после выявления проблем у граждан не было возможности вернуть ни автомобили, ни средства, поскольку транспортные средства, полученные от потерпевших, злоумышленники переоформляли – на подконтрольных лиц.

"Полицейские установили причастность группировки к шести фактам незаконного приобретения права собственности на транспортные средства. В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 700 тыс. грн", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается: 16 февраля оперативники и следователи при поддержке спецподразделений полиции провели 30 санкционированных обысков на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Во время их были изъяты:

автомобили потерпевших;

фиктивные договоры купли-продажи;

черновые записи;

бланки;

печати;

автомобильные номера;

деньги в разной валюте на общую сумму свыше 1,2 млн грн.

На основании полученных доказательств организатору и двум сообщникам поставлено подозрение по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аферисты играют на доверчивости жителей разных регионов Украины и легко их обманывают. И если одним мошенникам требуется для этого личный контакт, то другие "работают" удаленно – зачастую находясь за сотни километров от своих жертв.

О том, какие схемы используют преступники и как уберечься, – читайте в материале.