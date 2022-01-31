Монета в 2 украинские копейки подорожала почти в 5 тысяч раз: за сколько ее продали
В Украине монету в 2 копейки продали на аукционе за 4 851 грн. При чем первая ставка была равна 1 гривне. Т.е., за время торгов ее цена віросла почти в 5 тысяч раз.
Монету продали на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, она была выпущена в 2003 году из нержавеющей стали. Кроме того, она:
не поддавалась реставрации;
не имеет каких-либо дефектов, достойных упоминания.
Как проходили торги
Торги по этой монете завершились вечером 30 декабря. Всего было сделано 39 ставок (история торгов уже закрыта).
Отметим: по состоянию на на 17:18 27 декабря, на монету уже было сделано 20 ставок, которые уже на тот момент подняли ее цену до 3 501 грн. Размер же первой ставки составил 1 гривню.
Самый большой скачок на то время был совершен между 9 и 10 ставкой. Тогда цена лота увеличилась с 9 грн до 3 000 грн.
Какие монеты можно продать на аукционе
В Украине на аукционах готовы заплатить десятки тысяч гривен за современные монеты. Например, если они изготовлены с браком (скажем, два реверса или два аверса). Или в случае, когда при изготовлении использовали штамп другого года.
Кроме того, спросом пользуются и монеты, которые изготовляли в качестве эксперимента. Например, монета номиналом в 15 копеек изготовлена в ограниченном тираже.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
НБУ с 11 ноября 2021 года ввел в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах;
29 октября 2021 года НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 грн , изготовлена она из нейзильбера.