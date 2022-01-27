В Украине цена монеты в 2 копейки выросла с 1 грн до 3,5 тысяч: что о ней известно
В Украине монету в 2 копейки продают на аукционе за 3 501 грн. При чем первая ставка была равна 1 гривне. Эта монета была выпущена в 2003 году из нержавеющей стали.
Монету разместили на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, реставрации она не поддавалась. А также не имеет каких-либо дефектов, достойных упоминания.
Как проходят торги
Торги по этой монете должны завершиться вечером 30 декабря. По состоянию на 17:18 27 декабря, на монету уже было сделано 20 ставок, которые подняли ее цену до 3 501 грн. Следят за ней 109 человек, которые тоже могут сделать свою ставку – и поднять таким образом цену еще выше.
Размер первой ставки составил 1 гривню, она была сделана 24 января. Далее цена повышалась таким образом:
2 грн (+1 грн к предыдущей);
3 грн (+1 грн);
4 грн (+1 грн);
5 грн (+1 грн);
6 грн (+1 грн);
7 грн (+1 грн);
8 грн (+1 грн);
9 грн (+1 грн);
3 000 грн (+2 991 грн, самый большой скачок);
3 001 грн (+1 грн);
3 100 грн (+99 грн);
3 101 грн (+1 грн);
3 102 грн (+1 грн);
3 103 грн (+1 грн);
3 104 грн (+1 грн);
3 105 грн (+1 грн);
3 106 грн (+1 грн);
3 500 грн (+394 грн);
3 501 грн (+1 грн, сделанная 26 января).
Какие монеты можно продать на аукционе
В Украине на аукционах готовы заплатить десятки тысяч гривен за современные монеты. Например, если они изготовлены с браком (скажем, два реверса или два аверса). Или в случае, когда при изготовлении использовали штамп другого года.
Кроме того, спросом пользуются и монеты, которые изготовляли в качестве эксперимента. Например, монета номиналом в 15 копеек изготовлена в ограниченном тираже.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
НБУ с 11 ноября 2021 года ввел в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах;
29 октября 2021 года НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 грн , изготовлена она из нейзильбера.