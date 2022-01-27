В Украине цена монеты в 2 копейки выросла с 1 грн до 3,5 тысяч: что о ней известно

В Украине монету в 2 копейки продают на аукционе за 3 501 грн. При чем первая ставка была равна 1 гривне. Эта монета была выпущена в 2003 году из нержавеющей стали.

Монету разместили на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, реставрации она не поддавалась. А также не имеет каких-либо дефектов, достойных упоминания.

Как проходят торги

Торги по этой монете должны завершиться вечером 30 декабря. По состоянию на 17:18 27 декабря, на монету уже было сделано 20 ставок, которые подняли ее цену до 3 501 грн. Следят за ней 109 человек, которые тоже могут сделать свою ставку – и поднять таким образом цену еще выше.

Видео дня

Размер первой ставки составил 1 гривню, она была сделана 24 января. Далее цена повышалась таким образом:

2 грн (+1 грн к предыдущей);

3 грн (+1 грн);

4 грн (+1 грн);

5 грн (+1 грн);

6 грн (+1 грн);

7 грн (+1 грн);

8 грн (+1 грн);

9 грн (+1 грн);

3 000 грн (+2 991 грн, самый большой скачок);

3 001 грн (+1 грн);

3 100 грн (+99 грн);

3 101 грн (+1 грн);

3 102 грн (+1 грн);

3 103 грн (+1 грн);

3 104 грн (+1 грн);

3 105 грн (+1 грн);

3 106 грн (+1 грн);

3 500 грн (+394 грн);

3 501 грн (+1 грн, сделанная 26 января).

Какие монеты можно продать на аукционе

В Украине на аукционах готовы заплатить десятки тысяч гривен за современные монеты. Например, если они изготовлены с браком (скажем, два реверса или два аверса). Или в случае, когда при изготовлении использовали штамп другого года.

Кроме того, спросом пользуются и монеты, которые изготовляли в качестве эксперимента. Например, монета номиналом в 15 копеек изготовлена в ограниченном тираже.

Как ранее писал OBOZREVATEL: