Могут ли уволить невакцинированных украинцев: юрист ответил на главные вопросы

В Украине с 8 ноября к работе не будут допускать тех украинцев, профессии которых попали в список обязательных к вакцинации от коронавируса и которые при этом отказались прививаться. При этом закон не предусматривает возможность законно уволить тех, кто не хочет вакцинироваться.

По просьбе OBOZREVATEL глава комитета по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины Надежда Загрия разъяснила, какие права и обязательства есть у работающих украинцев в период ужесточения карантина. Она также отметила, что законно отстранить от работы могут не всех украинцев.

В Кодексе законов о труде четко прописаны причины для отстранения от работы (46 статья). И прививок в списке действительно есть, но есть примечание, что законно не допустить к работе можно и по другим причинам, предусмотренным законодательством.

И такая причина описана в 12 статье закона "О защите населения от инфекционных заболеваний". Там четко сказано, что представители отдельных профессий подлежат обязательной вакцинации. Это те работники, которые контактируют с большим количество людей и могут способствовать распространению вируса.

Список тех, кого нужно вакцинировать, определяет Минздрав. И он это сделал. Туда попали:

работники сферы образования (все, независимо от формы собственности);

работники органов центральной власти и ее подразделений;

работники органов местной власти и ее подразделений.

"Среди обязательных закреплены прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Эта норма также устанавливает, что перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против других болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения. То есть Минздравом", – объяснила юрист.

И Минздрав такое постановление обнародовал. Поэтому в таком случае отстранение будет полностью законным.

"Как разъясняет постановление, начисление заработной платы в период отстранения не происходит и стаж также не учитывается. – говорит Загрия. – Увольнение постановлением не предусмотрено".

Законный перечень для увольнения украинцев также можно найти в Кодексе законов о труде. И такой причины, как отказ от вакцины, в нем нет. Это же утверждение подтвердили в комментарии для OBOZREVATEL и в Государственной службе труда. Когда карантин закончится, антивакцинаторы могут вернуться на свои рабочие места.

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