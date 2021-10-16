Спрос на украинских заробитчан в Польше никогда не был таким высоким: кто нужен больше всех

В Польше число украинских заробитчан достигла исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается высоким. Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы. Самая высокая потребность в специалистах на пищевые заводы, склады и производство.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала директор одного из департаментов международной компании Gremi Personal Анна Джоболда. "Польша испытывает острый дефицит работников из Украины во всех ключевых отраслях экономики. Польская экономика компенсировала потери от пандемии и демонстрирует высокий рост ВВП за всю историю – на 11,1% за год, по данным Главного управления статистики Польши. Активность промышленных компаний по найму новых работников также

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высокая", – рассказывает эксперт.

Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работает около 80% украинцев в Польше.

Фермеры утверждают, что сбор яблок под угрозой срыва: зарплаты для работников уже настолько высоки, что сбор урожая не имеет экономического смысла. Дефицит кадров также не позволяет выйти на допандемический уровень сфере обслуживания и гостеприимства (отели, рестораны и кафе).

Работа на мясокомбинатах и ​​рыбзаводах.

Это разные вакансии – от забоя кур и индеек или филетування рыбы в упаковки готовой продукции.

Такую работу предлагают и мужчинам, и женщинам. Причем опыт на подобных заведениях и

знание польского языка не является обязательным. В месяц можно заработать 4-6 тыс. злотых (27-40 тыс. грн) в зависимости от графика работы.

Работа на складах для отрасли e-commerce.

Это работа по упаковке одежды и сортировка заказов. В месяц можно заработать 3,5-4,5 тыс. злотых в зависимости от графика работы (23,5-30 тыс. грн).

Работа для мужчин на производстве деревянных и металлических изделий.

Наибольший недостаток работников в Польше сейчас в сферах, где требуется мужская работа – производстве деревянных и металлических изделий или на заводах по производству пластиковых

изделий (различные товары для дома). В месяц можно заработать 3,8-4,5 тыс. злотых на руки в зависимости от графика работы (25,5-30,1 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.