Средняя зарплата в Украине достигла исторического рекорда: действительно ли граждане стали богаче

В Украине, по данным Госстата, средняя зарплата в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн (примерно 530 долларов). Такой показатель – наивысший за все годы независимости. Ранее стремительный рост зарплат наблюдался до 2013-го, но позже, в кризисные времена, пошел резкий спад.

Действительно ли украинцы становятся богаче, читайте в материале OBOZREVATEL.

Госстат определяет среднюю зарплату украинцев по одной и той же формуле в течение 30 лет. Поэтому если по подсчетам службы зарплаты растут, то такая тенденция объективно присутствует. Но что касается конкретных цифр, то к ним стоит отнестись критически.

Дело в том, что служба статистики учитывает далеко не все зарплаты украинцев. Прежде всего вне исследования остается теневая сфера. Там есть зарплаты как выше, так и ниже средней, и даже ниже минимальной. По словам экс-министра социальной политики Украины Андрея Ревы, исследование Госстата охватывает примерно только 30% работающих в Украине. Это штатные сотрудники, преимущественно работники бюджетной сферы. Потому показатели не демонстрируют объективных доходов украинцев.

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Кроме Государственной службы статистики, свои данные по средней зарплате публикует и Пенсионный фонд. Он учитывает ту зарплату, с которой уплачены страховые взносы и которая используется для начисления пенсий. Эти показатели утверждаются с задержкой. В прошлом месяце в ПФУ только опубликовали среднюю зарплату за март, которая отличается от данных Госстата. Если в фонде это 12 349 грн, то по данным службы статистики в марте средняя зарплата равнялась уже 13 612 грн. Разница более чем на 1000 грн. Исходя из этого, реальная картина с зарплатами может уже быть хуже, чем та, которую предлагает Госстат.

"По факту разрыв между самыми большими и самыми маленькими зарплатами у нас растет, – говорит Рева. – Если вы посмотрите на показатель средних зарплат, который нам предлагают (более 14 тыс. грн), и минимальной зарплаты (6 тыс. грн), то разница более чем вдвое. При этом более 40% работников платят ЕСВ из минимальной зарплаты. Потому показатель средней зарплаты не совсем отвечает реалиям".

Из всего этого можно сделать вывод: зарплаты действительно растут, но не у всех. Достигли ли они рекордных показателей – пока вопрос.

Обычно рост зарплат эквивалентен росту экономики. Но в случае Украины это правило пока не работает и на зарплату влияют другие факторы.

Как рассказывает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020 год) Павел Кухта, доля зарплат в ВВП страны аномально упала во время кризиса 2014-2015 годов. Все последующие годы зарплата фактически восстанавливалась:

"За счет этого мы видим, что системно из года в год зарплаты растут быстрее, чем экономика. Так не должно быть, но так есть", – отмечает Кухта.

Также зарплаты в Украине обязаны своим ростом быстрому увеличению стоимости труда на рынках стран-соседей, в частности Польши.

"Если украинцы не могут найти работу с тем доходом, который устроит их в Украине, они едут в другую страну, – объясняет Кухта. – Поскольку экономическое развитие той же Польши продвинулось в разы за эти годы, их ВВП на душу населения более чем в 4 раза выше, чем у нас, там всегда можно найти работу с лучшим доходом. Фактически, это тоже вынуждает повышать зарплаты в Украине. Ведь если тут платят мало, человек всегда может уехать".

Из-за этого рост зарплат в Украине не является объективным индикатором экономического роста государства.

Сам по себе рост зарплат еще не свидетельствует об улучшении благосостояния граждан. Нужно обращать внимание и на цены. Ведь, разумеется, если с увеличением заработка приходится больше тратить, то богаче от этого стать нельзя.

Судя по показателям инфляции в Украине, средняя зарплата растет быстрее, чем цены. Но Рева заверил, что и с этими показателями не все так просто.

"Инфляцию у нас считают интересно. Если смотреть на официальный показатель, все хорошо. Но посмотрим на основные расходы людей: продукты питания и услуги ЖКХ. Коммунальные услуги выросли на 35% за 5 месяцев 2021-го. Цены на продукты питания выросли по официальным данным на 9%. Но когда весной считали "пасхальную корзину", она выросла на 25%. Все-таки затребованные продукты питания дорожаю быстрее, чем показывает Госстат".

Кухта резкого улучшения благосостояния населения тоже не увидел: "Это не те 500 долларов зарплаты, которые были 15 лет назад. Тогда это была хорошая зарплата в Киеве. Конечно, сейчас 500 долларов – это меньше. Экономически реальный доход на самом деле в последние годы растет быстрее, чем растут цены. Но не стоит переоценивать ситуацию. Очевидно, люди не были бы массово недовольны, если бы рост доходов перекрывал их ожидания. Тогда мы бы видели другие цифры в опросах и другую ситуацию на улицах".

В целом, рост зарплат (по данным Госстата) демонстрирует положительную тенденцию в оплате труда на украинском рынке. Но вот узнать из этих показателей, сколько реально зарабатывают граждане, невозможно – слишком много работников остаются за бортом исследования.

Даже несмотря на то, что официально зарплаты растут быстрее, чем инфляция, украинцы богаче не становятся. Украине необходимы структурные изменения, чтобы не только на бумаге, но и в реальной жизни уровень благосостояния населения соответствовал его ожиданиям.