В Украине захотели поднять цены самый дешевый алкоголь

В Украине снова может подорожать самый дешевый алкоголь. Минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков снова захотели хотят повысить. Причем рост планируется довольно существенным – на 4,8-34,2%.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров. Он опубликован на сайте Минэкономики. Согласно документу, минимальные оптовые и розничные цены на алкогольную продукцию предлагают повысить следующим образом:

на водку и ликероводочные изделия – на 8,3%;

виски, ром и джин – на 8,4%;

коньяк (бренди) – на 4,8-8,3%,

на винодельческую продукцию(за исключением игристых) – на 8,2-34,2%.

Однако рост минимальных цен на алкоголь позволяет лишь заново поделить прибыль между игроками рынка. Никакого другого эффекта у него нет, а для нормальной работы рынка спиртного его нужно вывести из тени.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал экономический эксперт Ростислав Чайкивский. По его словам, данные Госстата за последние годы демонстрируют: рынок алкоголя остается в тени и власти не удается с этим бороться.

"Минимальные предельные цены были всегда. – говорит Чайкивский. – Это больше метод борьбы больших алкогольных компаний с региональными".

По его словам, дело в том, что у региональных меньше затрат на логистику. Они могут продавать алкоголь дешевле. "В условиях того, что у нас очень большой теневой рынок, примерно 2/3 всего рынка, некоторые большие игроки таким образом перераспределяют под себя легальный рынок", – объяснил специалист.

К слову, минимальная стоимость разных видов алкоголя в проекте постановления не прописана. Но, как подсчитало агентство "Интерфакс-Украина", если инициативу Минэкономики одобрят, розничная цена на 0,5 л напитка с 40%-ным содержанием спирта вырастет на 7,42 грн. Она составит 96,82 грн вместо нынешних 89,4 грн.

Напомним, в последний раз минимальные цены на алкоголь повышались совсем недавно. Правительство приняло соответствующее постановление 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также изменили правила продажи алкоголя. С 1 октября рестораны и магазины должны отчитываться за каждую бутылку и указывать данные ее акцизной марки в чеке.

Таким образом государство борется с теневым рынком алкоголя. Но рестораторы бьют тревогу – многие посетители заказывают по несколько коктейлей на человека.

Каждый напиток нужно указать в чеке еще во время заказа. То есть, если в ресторан поступает много заказов, то данные по каждой бутылке нужно вносить нереально быстро.

В итоге может увеличиться время обслуживания, что не понравится клиентам. Впрочем, Министерство финансов уже успокоило бизнес, уточнив: штрафовать рестораны и магазины из-за несоблюдения новых правил пока не будут.