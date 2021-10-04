В Украине изменили правила продажи алкоголя: ждать заказ придется дольше, а чеки поменяли

В ресторане "Черноморка" как всегда шумно: многочисленные компании заказывают устрицы, закуски и рыбу, а к ним – вино, игристое, коктейли и крепкий алкоголь. "Нести напитки стали дольше, чем раньше", – обсуждает большая компания, которая хочет приступить к празднеству окончания трудовой недели.

С 1 октября рестораны и магазины должны отчитываться за каждую бутылку и указывать данные ее акцизной марки в чеке.

Чем это грозит потребителям? OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы.

В июне Министерство финансов издало приказ № 329, в котором описаны новые правила продажи алкоголя с 1 октября. Сотрудники магазинов и ресторанов при продаже любого алкоголя должны вносить в чек штрих-код товара и цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога – так называемый акцизный код.

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Если магазин должен указывать в чеке все спиртное, то рестораторы – каждую новую бутылку, которую открывают. Например, для коктейля Aperol Spritz в ресторане в бокал наливают игристое из открытой бутылки, и Aperol – из новой. В чеке нужно указать лишь новую, только что открытую бутылку Aperol. Вносить информацию можно двумя путями: отсканировать марку либо внести данные вручную.

Государство борется с теневым рынком алкоголя, который занимает 30-50% продаж. Это миллиарды гривен потерь в бюджете. Фискалы рассчитывают, что неучтенного спиртного будут завозить меньше, поскольку его негде будет продавать.

"С учетом того, что диджитализация в Украине проходит исключительно в целях удобства работы налоговой и других фискалов, то каждая операция, каждый чек передается в режиме онлайн в налоговую. И если вы думаете, что ничего не нарушаете и этого никто не замечает, то глубоко ошибаетесь", – говорит собственник компании "Витис Групп" Сергей Мазур.

Им придется дольше ждать, а этого гости ресторанов или покупатели магазинов не любят. Если ресторан крупный и поступает много заказов, то данные по каждой бутылке нужно вносить быстро, говорит генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Многие посетители заказывают бутылку вина на двоих-троих либо по несколько коктейлей на человека. И каждый напиток нужно указать в чеке еще во время заказа. Проблема в том, что сканнеры пока работают плохо и вводить все данные нужно вручную. Новые правила не распространяются на продажу пива.

Министерство финансов уточнило, что штрафовать рестораны и магазины из-за несоблюдения новых правил пока не будут.

Совладелица ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева сразу вспомнила экс-мэра Леонида Черновецкого и его борьбу с МАФами. "Когда он огласил войну МАФам, их в Киеве насчитывалось 6 тысяч, а на четвертом году войны их было уже 13 тысяч. Бесконечная война, в которой несомненно были свои победители. Ведь не так просто получить разрешение на новый МАФ, когда в городе целая война против них. Но как-то 7 тысяч разрешений за 4 года появилось", – говорит она.

Так и с войной против теневого рынка алкоголя – знают масштабы, знают как и почему. Даже знают, кто. Но войну объявляют совершенно на другом фронте. И где-то обязательно есть победители, но к налогоплательщикам это никакого отношения не имеет, говорит Остафиева.

Продавать алкоголь можно нелегально – проверить это никто не сможет, рассказывают опрошенные OBOZREVATEL рестораторы. Для этого достаточно просто не вбивать напиток в чек либо указывать его как сок, чай или узвар. И никто не сможет это проверить – потребители не будут жаловаться в налоговую администрацию.