Махинации на десятки миллиардов – какие схемы уклонения от налогов с зарплат самые популярные в Украине

Самыми распространенными схемами уклонения бизнеса от уплаты налогов являются зарплаты в конвертах и трудоустройство физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Их использование привело к тому, что в 2020 году бюджет Украины недополучил порядка 130 млрд грн. Это равно бюджету Министерства обороны в том же 2020 году.

Согласно исследованию Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" и Института социально-экономической трансформации, уклонение от уплаты налогов бьет не только по государственному бюджету. Под удар также попадают:

местные бюджеты (поступает часть подоходного налога – НДФЛ);

фонды социального страхования (прежде всего, Пенсионный фонд).

"Наибольшие злоупотребления в 2020 году наблюдаются по схеме заработной платы "в конвертах" – потери бюджета оцениваются в 110-150 миллиардов гривен в год. В то время как четырехлетний лидер – контрабанда и нарушение таможенных правил – отошел на второе место: 70-120 млрд грн", – объясняют исследователи.

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"Минималка"+"конверт"

По этой схеме работники оформляются официально, но по документам получают "минималку" (с 1 декабря 2021 года – 6 500 грн) или близкую к ней сумму. Это позволяет работадателям экономить на уплате единого соцвзноса (ЕСВ) в социальные фонды.

По подсчетам, по такой схеме в Украине работают около 1,25 млн человек. Общие объемы потерь бюджета от использования этой схемы эксперты оценивают в 30 млрд грн в год.

Основным "недостатком" схемы является необходимость аккумулировать значительные объемы наличных денег. Особенно это касается больших коллективов.

Сами же работники получают возможность работать в соответствии с трудовым законодательством. Однако в старости они не могут рассчитывать на пенсию больше минимальной (актуальный размер – 1 934 грн).

"Полный конверт"

По этой схеме люди работают полностью неофициально. Если верить социологическим опросам, а также оценкам Государственной службы статистики, таких работников в Украине насчитывается 3,2-3,5 млн человек.

"Если бы каждый из них получал среднюю по стране (в 2020 году) зарплату, то за год государственный и местные бюджеты получили бы дополнительные 80,18 млрд грн в виде уплаты НДФЛ. А еще 6,68 млрд грн – военного сбора, и 98 млрд грн – ЕСВ в социальные фонды", – говорится в материале УП.

Огромной проблемой при использовании этой схемы является постоянная потребность в больших количествах налички. Тем не менее, схема пользуется популярностью. Ведь она позволяет не только экономить на налогах, но и снимает с работодателя ответственность за несчастные случаи на производстве.

"ФОП" вместо найма

При этой схеме работников оформляют как "ФОПов" (преимущественно, III группы, т.е., годовая прибыль не должна превышать немногим более 7 млн грн). Со своей стороны, работадатель якобы заказывает у него услуги.

Для работодателей эта схема выгодна, потому что они полностью освобождаются от необходимости платить ЕСВ. А также – быть налоговым агентом работников. Все эти заботы падают на плечи самих ФЛП.

"По расчетам, которыми с УП поделился бывший глава Государственной налоговой службы, из 1,5 миллиона "ФОПов", использующих упрощенную систему налогообложения, только 10% или 150 тысяч являются действительно малыми предприятиями. Остальные 90% упрощенцев – "наемные работники", – отмечает издание..

По сравнению с другими схемами, эта наносит государству наименьший урон – ведь "ФОПы" все же платят налоги. В частности, 5% от дохода в бюджеты (по месту регистрации), а также 22% от минимальной зарплаты (1 430 грн) в Пенсионный фонд и другие фонды соцстрахования. По расчетам экспертов, использование этой схемы наносит государству ущерб в 10 млрд грн недополученных доходов.

Зарплата на одного для всех

По закону, если выплачиваемый из зарплаты ЕСВ превышает 15 минимальных зарплат (на 1 января 2021 – 90 тыс грн, с 2022 года – 97,5 тыс грн), он рассчитываться не из фактической суммы вознаграждения, а максимум из 15 "минималок". "Например, если работник в 2021 году ежемесячно получал условно по 1 млн грн, то работодатель платил 22% ЕСВ в социальные фонды с 90 тыс грн, то есть по 19,8 тыс грн вместо 220 тыс грн", – объясняют аналитики.

Эта "лазейка" дает возможность официально нанимать только одного или несколько работников, устанавливать ему огромную зарплату, которая после выплаты будет делиться на всех остальных. Использовать эту схему тем выгоднее, чем больше официальную зарплату одному или нескольким работникам будет перечислять работодатель.

Дивиденды вместо зарплаты

При этой схеме работодатель фактически должен сделать своих работников совладельцами одного из предприятий. Таким образом зарплата будет приравниваться к выплате дивидендов.

Эта схема полностью освобождает работодателя от обязанности платить ЕСВ за акционеров-"работников". А ставка НДФЛ по таким платежам составит всего 5%.

"Такая схема имеет целый ряд нюансов. Например, ее могут применять только общества с ограниченной ответственностью (ООО), ведь для них не установлены ограничения по частоте выплаты дивидендов, в отличие от акционерных обществ, где для принятия соответствующего решения необходимо каждый раз созвать общее собрание", – отмечают аналитики.

Резюмируя, они отмечают: все эти схемы наносят огромный урон государству. Ведь оно недополучает доходы, которые используются в наиболее чувствительных областях – децентрализации и пенсионном обеспечении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 грн. Это на 194 грн меньше, чем в сентябре – тогда ее размер составил 14 239 грн.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн).