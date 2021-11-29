Платить стали меньше даже в Киеве: где в Украине самая высокая и самая низкая зарплаты

В октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 грн. Это на 194 грн меньше, чем в сентябре – тогда ее размер составил 14 239 грн. Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн). Разница в средних зарплатах между этими регионами составляет 9 603 грн (за месяц разрыв уменьшился на 79 грн). Т.е., в Черновийкой области зарабатывают почти вдвое меньше, чем в Киеве.

По сравнению с аналогичным показателем в октябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 4%, сообщает Госстат.

Киев – 20 481 грн;

Донецкая обл. – 14 791 грн;

Киевская обл. – 14 554 грн;

Днепропетровская обл. – 13 730 грн;

Николаевская обл. – 13 592 грн.

Черниговская обл. – 11 534 грн;

Волынская обл. – 11 517 грн;

Херсонская обл. – 11 471 грн;

Видео дня

Кировоградская обл. – 11 457 грн;

Черновицкая обл. – 10 878 грн.

Самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли "Информация и телекоммуникации" – 25 196 грн. За год этот показатель увеличился на 25,6%. Следующими идут:

финансовая и страховая деятельность – 23 642 грн (+15,3%);

профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 047 грн (+13,4%);

государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование – 18 578 грн (+13,1%);

промышленность – 14 993 грн (+13,2%).

Важно помнить, что в статистике Госстата учитываются только "белые" зарплаты штатных сотрудников. В целом средняя зарплата в октябре 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной, которая составляет всего 6 000 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2022 году ожидается рост зарплат по разным оценкам в среднем до 10%. При этом быстрее всего будут расти зарплаты в медицинской, образовательной и логистической сферах.