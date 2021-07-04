До $7 млн за квартиру. Топ-5 самых дорогих апартаментов Киева. Фото

Квартиры в Киеве с авторским ремонтом и эксклюзивной техникой пользуются стабильным спросом у состоятельных украинцев. Каждые такие апартаменты, стоимостью $3-5 млн, могут продаваться годами. Потенциальные покупатели не спешат и учитывают все нюансы – от того, как добраться к дому, до качества работы консьерж-сервиса и отделки квартиры.

Системы "умный дом", самые дорогие отделочные материалы и бытовая техника, сделанные на заказ предметы интерьера – далеко не весь список того, что получает собственник квартиры за миллионы долларов.

OBOZREVATEL изучил сайты по недвижимости и нашел пять самих дорогих квартир в Киеве.

Самая дорогая квартира в столице находится в престижном комплексе на Печерске – в ЖК "Новопечерские липки". Общая площадь двухуровневой квартиры составляет 447 кв м. В ней 5 спален, три из которых – с собственными санузлами (всего их 8). В квартире нашлось место и рабочему кабинету с камином. В гостиной создана детская зона с собственным маленьким дворцом. Провести вечер можно в своей СПА-зоне с хаммамом и комнатой отдыха.

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Квартира оборудована системой "умный дом" с тремя уровнями охраны, отдельной серверной, собственной автономной котельной и системой очистки воды. Ремонт в квартире новый, а все предметы интерьера сделаны по индивидуальному заказу или привезены из Италии, Германии или Швейцарии. Техника в квартире – премиум-брендов, люстры сделаны из муранского стекла.

Квартира находится в элитном клубном доме в исторической местности Зверинец на Печерске. Почти за $6 млн покупатель получит трехкомнатную квартиру общей площадью 350 кв м с эксклюзивным ремонтом, во время которого, как обещает владелец апартаментов, использовались высококачественные материалы мировых брендов. Вся техника и мебель – премиум-брендов. В доме круглосуточная охрана, подземный паркинг с лифтом на этаж, сервисные и охранные службы.

За квартиру общей площадью 500 кв м с видом на Днепр и Мариинский парк ее собственник хочет выручить $5 млн. На первом уровне, площадью 150 кв м, расположена гостиная, библиотека, столовая с кухней и гостевой санузел.

На втором этаже, такой же площади, расположена спальня с ванной комнатой и двумя гардеробными, детская – с санузлом и гардеробной. И на третьем уровне площадью 200 кв м находятся два санузла, спортзона, домашний кинотеатр, кабинет и гостевая спальня. Тут же расположено помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом, а также прачечная.

В апартаментах, как и положено жилью подобного уровня, выполнен авторский дизайн. В квартире установлены системы очистки воды, снеготаяния на крыше, противоударные стекла, "умный дом, видеонаблюдения и бесперебойного подачи электричества. В парадном – охрана, тайная дверь для выхода и даже комната для переодевания персонала. В подземном паркинге покупатель апартаментов получает четыре места.

Квартира с панорамным видом на Днепр, Лавру и Мариинский парк находится в жилом комплексе Diamond Hill по ул. Мазепы. Площадь апартаментов с тремя спальнями составляет 306 кв м. Помимо этого, в квартире расположен просторный зал, гардеробные, санузлы, кухня и зона столовой.

Ремонт – дорогой, в квартире установлена система "умный дом". Безопасность обеспечивает военизированная охрана, работает консьерж-сервис. В цену включены 4 паркоместа.

VIP апартаменты расположены в доме на ул. Большая Житомирская, который был построен в 2006 году. Общая площадь пятикомнатной квартиры составила 390 кв м, апартаменты оформлены в стиле французской классики.

Вид из окон квартиры на втором этаже – во двор и на проезжую часть. В отличие от большинства других квартир подобного класса, за услуги риелтора (3%) предлагают заплатить покупателю.