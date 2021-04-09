Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: прогноз

В Украине курс доллара с 8 до 13 апреля пробьет психологическую отметку и может достичь 28,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик компании Empori group Артем Беркович. "Мы ожидаем относительную стабильность валютного рынка страны, так как есть информационный драйвер о том, что Украина ожидает транши финансовой поддержки со стороны МВФ. 7 апреля в СМИ появились новости, что длительные переговоры дают основания рассчитывать на два транша Международного валютного фонда в этом году. Также стоит помнить об оценках МВФ по валютному курсу на 2021-2025 года", – пояснил эксперт.

На следующей неделе испортить динамику курса гривни, ускорить падение, может любой драйвер об отношениях с МВФ. "И, населению, бизнесу нужно помнить, что регулятор не устанавливает никаких курсовых ориентиров, на которые мы могли бы ориентироваться. Так что ждать хорошую возможность заработка на разнице валютных курсов не приходится", – отмечает аналитик.

Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

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