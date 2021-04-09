Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: прогноз

В Україні курс долара з 8 до 13 квітня проб'є психологічну позначку і може досягти 28,3 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович. "Ми очікуємо відносну стабільність валютного ринку країни, так як є інформаційний драйвер про те, що Україна очікує транші фінансової підтримки з боку МВФ. 7 квітня в ЗМІ з'явилися новини, що тривалі переговори дають підстави розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду в цьому році. також варто пам'ятати про оцінки МВФ за валютним курсом на 2021-2025 роки", – пояснив експерт.

Наступного тижня зіпсувати динаміку курсу гривні, прискорити падіння, може будь-який драйвер про відносини з МВФ. "І, населенню, бізнесу потрібно пам'ятати, що регулятор не встановлює ніяких курсових орієнтирів, на які ми могли б орієнтуватися. Так що чекати хорошу можливість заробітку на різниці валютних курсів не доводиться", – відзначає аналітик.

Ключовим фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну.

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