Кто в Украине зарабатывает от 100 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине самую высокую зарплату в 105 тысяч гривен получают программисты, которые владеют технологией ASP.NET. Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий полностью заняли IT-шники.
Это следует из данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что при этом средняя зарплата составляет менее 15 тыс. грн. А больше всего предложений о работе для продавцов и водителей.
Самые высокооплачиваемые вакансии:
ASP.NET Developer – 105 000
Java developer удаленно – 103 550
Sеnior Java Developer – 101 775
Sеnior Javascript Developer – 96 000
Разработчик ПО – 95 000
Отметим, за украинских программистов конкурируют не только украинские работодатели, но и иностранные. Львиная доля специалистов работает в международных проектах удаленно. Поэтому украинским бизнесменам приходится предлагать программистам зарплаты, которые могут быть конкурентноспособными не только в Украине.
Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).
Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.
в Польше число украинских заробитчан достигло исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается большим. Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы;
украинцев ждет масштабная проверка зарплат. Штрафы для нарушителей могут достигать 60 тысяч гривен.