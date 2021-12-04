Кто в Украине зарабатывает от 100 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самую высокую зарплату в 105 тысяч гривен получают программисты, которые владеют технологией ASP.NET. Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий полностью заняли IT-шники.

Это следует из данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что при этом средняя зарплата составляет менее 15 тыс. грн. А больше всего предложений о работе для продавцов и водителей.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

ASP.NET Developer – 105 000

Java developer удаленно – 103 550

Sеnior Java Developer – 101 775

Sеnior Javascript Developer – 96 000

Разработчик ПО – 95 000

Видео дня

Отметим, за украинских программистов конкурируют не только украинские работодатели, но и иностранные. Львиная доля специалистов работает в международных проектах удаленно. Поэтому украинским бизнесменам приходится предлагать программистам зарплаты, которые могут быть конкурентноспособными не только в Украине.

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.